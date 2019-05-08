На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости 17:37

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.

На юге Сицилии продают дома за один евро

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