Общество

На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости 17:37

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.
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Дома за 1 евро выставили на продажу на Сицилии

Телеканал 360°19:16

На юге Сицилии выставили на продажу сотню домов за один евро

Газета Кемерова18:40

На юге Сицилии продают дома за один евро

РИА Новости17:37

На Сицилии можно купить дом за один евро

Вести.Ru18:29

Сицилия предлагает купить дома за 1 евро

Национальная служба новостей18:24

На юге Сицилии можно купить дом за 1 евро

Московский Комсомолец17:54

На юге Сицилии можно купить дом за один евро

Российская газета18:39
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Футбол

Тренер «Ливерпуля» Клопп: не знаю, как ребята это сделали

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог сдержать эмоций после победы в ответной встрече полуфинального раунда Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
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Согласно прогнозу, ВВП в 2019 году в РФ снизится до 1,5% против ноябрьской оценки в 1,6%.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Порошенко уволил командующего Нацгвардией Украины

Обновлено в 13:36
Происшествия

Президент Шри-Ланки заверил, что в стране обеспечена безопасность

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что в его стране, пережившей крупнейшую в своей истории серию терактов, к настоящему моменту обеспечена безопасность.
Обновлено в 13:26
Политика

США направят к берегам Венесуэлы военный госпитальный корабль

В связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских ВМС.
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Гаджеты

«Бюджетный» iPhone XR в магазинах подешевел уже на 25%

Стоит отметить, что в сентябре 2019 года будут представлены новые iPhone, и возможно текущая версия XR к концу году станет еще дешевле.
Обновлено в 15:07
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии в матче Евро-2019

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2019 среди юношей до 17 лет сборная России проиграла команде Португалии со счетом 1:2. Подопечные Дмитрия Хомухи лишилась шансов на выход в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Лётчики и хоккеисты пожелали друг другу удачи

В чём на аэродроме в Кубинке вместе с корреспондентом «Красной звезды» убедились и хоккеисты российской сборной, побывавшие в гостях у лётчиков перед убытием на чемпионат мира в Братиславу.
Обновлено в 18:00
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Экономика

Палладий продолжит оставаться в дефиците в ближайшие годы

Многие страны мира продолжают ужесточать экологические нормы по вредным выбросам, что отразится на повышенном использовании палладия в производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе с гибридными двигателями.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Стало известно о свадьбе Потапа и Насти Каменских

Свадьба бывших коллег должна состояться в конце мая, пишет портал Страна.UA. Артисты пока никак не комментируют данную информацию.
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Кино

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На официальном ютьюб-канале компании Marvel появился трейлер третьего — заключительного — сезона сериала «Легион».
Обновлено в 16:12
Политика

На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
Обновлено в 04:08
Политика

Коломойский предложил оставить при Зеленском одного министра из нынешних

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, временно проживающий в Израиле, заявил, что из нынешнего правительства при новоизбранном президенте Владимире Зеленском выделяет единственного министра — главу МВД Арсена Авакова.
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Кино

Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Музыка

Мадонна сплясала ча-ча-ча с лесбиянкой и трансвеститом

Обновлено в 17:54
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
Общество

Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
Обновлено в 18:56
Общество

Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя

Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено в 14:59
Футбол

Михаил Вартапетов: «„Ливер“ — „Барса“ — 4:0. „Ливер“ — „Спартак“ — 7:0. Не ругайте нас больше»

Болеем за «Спартак», — написал Вартапетов в Ins Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 19:05
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Наука

ООН: человек грозит вымиранию миллиона видов растений и животных

В-пятых, инвазивные виды делают все, чтобы выселить растения и животных с привычной для них среды обитания.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Гаджеты

AMD и Cray создадут самый мощный суперкомпьютер в мире

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Происшествия

Все захваченные заложники в магазине под Тулузой освобождены

Захвативший заложников в табачном магазине коммуны Бланьяк под Тулузой 17-летний молодой человек отпустил всех заложников.
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Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

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Муссомели
Город в Италии
Коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Кальтаниссетта. Население составляет 11 354 человека, плотность населения составляет 70 чел./км². Занимает площадь 161 км².
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