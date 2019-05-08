На Сицилии распродают дома за один евроГазета.Ru вчера в 20:10

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun. Отмечается, что новый собственник дома обязан в течение года провести капитальный ремонт купленного дома.

На Сицилии распродают дома за один евро

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