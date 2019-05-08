Общество
На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости 17:37
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.
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Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся
Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Общество
Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год
В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов
В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
Обновлено в 21:25
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Технологии
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Авто
Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар
В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено в 10:04
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Общество
Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Представлена новая версия Android
Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика
Савченко заявила о желании возглавить Минобороны Украины
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Украины могла бы возглавить военное ведомство страны или Министерство иностранных дел.
Обновлено в 15:55
Происшествия
На Камчатке дети жгли траву и спалили дом пенсионера
На Камчатке двое детей подожгли сухую траву, в результате чего огонь перекинулся на частный дом, где проживал пенсионер.
Обновлено в 22:27
Общество
У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде
Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
Боевики в течение суток обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.
Обновлено в 15:33