Общество

На юге Сицилии продают дома за один евроРИА Новости 17:37

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun. На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости.
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На юге Сицилии можно купить дом за один евро

Российская газета18:39

На юге Сицилии дома продают за один евро

Комсомольская правда20:15

Дома за 1 евро выставили на продажу на Сицилии

Телеканал 360°19:16

Sun: На юге Сицилии продаются дома за €1

RT на русском20:59

На Сицилии можно купить дом за один евро

Вести.Ru18:29

На юге Сицилии можно купить дом за 1 евро

Московский Комсомолец17:54

На юге Сицилии продают дома за один евро

РИА Новости17:37
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один из учащихся

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
Обновлено в 21:28
Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал РИА Новости, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 21:58
Общество

Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год

В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов

В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.
Обновлено в 21:25
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» назвали составы на ответный полуфинал ЛЧ

Обновлено в 14:03
Общество

Жителя Ярославля обвинили в неуважении власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
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Армия и оружие

Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины

Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
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Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Оранжевый УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Технологии

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
Обновлено в 11:32
Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Авто

Marussia возвращается: в Новосибирске создадут новый спорткар

В конце апреля состоялась встреча владельца фирмы Александра Сердцева и инвестора Андрея Братенькова с министром промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой обсуждались планы по разработке на базе Marussia нового спорткара.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание блогеру Руслану Соколовскому

Обновлено в 14:04
Финансы

Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей

Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Политика

Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:28
Политика

Чулпан Хаматова призналась в ненависти к Великой Отечественной войне

Обновлено в 09:30
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика

Савченко заявила о желании возглавить Минобороны Украины

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что при новом президенте Украины могла бы возглавить военное ведомство страны или Министерство иностранных дел.
Обновлено в 15:55
Происшествия

На Камчатке дети жгли траву и спалили дом пенсионера

На Камчатке двое детей подожгли сухую траву, в результате чего огонь перекинулся на частный дом, где проживал пенсионер.
Обновлено в 22:27
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено в 17:41
Общество

У ставропольского чиновника нашли дом в Канаде

Отпрыск члена «Единой России» Заура Искендерова владеет половиной квартиры, домом на 420 квадратных метров и участком в 1650 квадратных метров, а ребенок жириновца Андрея Лугового является обладателем участка в 1000 квадратных метров и 130-метрового дома.
Обновлено в 15:00
Происшествия

В Шереметьево «из-за запаха гари» задержали вылет Superjet 100

Обновлено в 19:46
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено в 08:53
Происшествия

«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье

Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии

Боевики в течение суток обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.
Обновлено в 15:33
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