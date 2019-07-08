Армия и оружие
На юге России прошли масштабные учения десантниковНезависимая газета 08 июля в 09:43
В ходе совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) успешно прошло десантирование более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.
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Экипажи ВТА перебросили подразделения ВДВ из Краснодарского края под Кострому и Ульяновск
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