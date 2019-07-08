Армия и оружие

На юге России прошли масштабные учения десантниковНезависимая газета 08 июля в 09:43

В ходе совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) успешно прошло десантирование более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ВДВ России готовятся к очередному «захвату» Крыма

Независимая газета09 июля в 13:29

На Кубань в связи с учениями перебазировали более 40 самолетов Ил-76

Кубань 2408 июля в 04:22

Массовая выброска десанта прошла в Костромской и Ульяновской областях

Московский Комсомолец08 июля в 07:23

Более двух тысяч десантников и 40 самолетов ИЛ-76 участвуют в летно-тактических учениях

Общественное телевидение России08 июля в 05:16

Масштабные учения десантников начались на юге России

Телеканал 360°08 июля в 04:39

Экипажи ВТА перебросили подразделения ВДВ из Краснодарского края под Кострому и Ульяновск

ТК Звезда09 июля в 06:31

На юге России начались совместные учения ВДВ и ВТА

Аргументы и Факты08 июля в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Общество

На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер

Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Культура

Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом

Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.
Обновлено в 08:37
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 07:25
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Происшествия

Следствие назвало возможную причину гибели 20-летней гандболистки

Обновлено в 04:49
Общество

Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:40
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии

Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Генштаб РФ: У российских границ создается ударный кулак НАТО

Североатлантический альянс формирует у границ России мощный ударный кулак.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Наука

Стакан газировки в день увеличивает риск рака молочной железы на 22%

Группа французских исследователей провела исследования, показавшие, что стакан газированного напитка в день способствует увеличению риска рака молочной железы на 22%.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
Обновлено в 04:40
Авто

Интерьер будущего электрохэтчбека VW ID.3 выглядит очень интересно

В Сети опубликованы изображения, демонстрирующие интерьер предстоящего VW ID.3. Что касается приборной панели ID.3, мы видим, что она включает в себя большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.
Обновлено в 02:40
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Авто

Toyota готовит к выпуску новый кроссовер

Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное