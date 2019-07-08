В ходе совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА) успешно прошло десантирование более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения.

Футбол Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.

Общество На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.

Культура Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.

Политика Зеленский предупредил Кличко, что изменит руководство Киевом Мэр Киева и глава городской госадминистрации Виталий Кличко рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского подтверждение предстоящего изменения системы руководства столицей.

Энергетика Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».

Общество Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.

Авто «Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata «Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Происшествия В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Происшествия Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.

Общество Пещеру «Таврида» откроют для туристов Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Футбол ЦСКА отказался от подписания Джанаева По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.

Наука Стакан газировки в день увеличивает риск рака молочной железы на 22% Группа французских исследователей провела исследования, показавшие, что стакан газированного напитка в день способствует увеличению риска рака молочной железы на 22%.

Происшествия Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.

Авто Интерьер будущего электрохэтчбека VW ID.3 выглядит очень интересно В Сети опубликованы изображения, демонстрирующие интерьер предстоящего VW ID.3. Что касается приборной панели ID.3, мы видим, что она включает в себя большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.

Общество В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.

Политика Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.

Политика Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.

Общество Для водителей в России введут новый штраф Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.