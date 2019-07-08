Больше двух тысяч военнослужащих приняли участие в совместных летно-тактических учениях Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. Самолеты Ил-76 взлетели с аэродромов «Крымск», «Краснодар» и «Армавир» на юге страны.

Две тысячи военных приняли участие в совместных учениях ВДВ и ВТА

Происшествия Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.

Гаджеты Появились изображения трех моделей объективов Sigma, анонс которых ожидается завтра Источник опубликовал изображения трех моделей объективов Sigma, анонс которых ожидается завтра, и кое-какие данные об этих новинках.

Происшествия Десять таможенников из аэропорта «Домодедово» арестованы за взятки Басманный суд Москвы санкционировал аресты десяти сотрудников Домодедовской таможни, задержанных по подозрению в получении крупных взяток.

Политика Депутаты красноярского Заксобрания отстранили главу Счётной палаты На сессии Законодательного собрания Красноярского края 11 июля депутаты проголосовали за отставку председателя региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко, ставшей известной после того, как она обвинила администрацию региона в нарушениях при продаже леса.

Общество В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер «Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.

Шоу-бизнес Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и Европы Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.

Политика Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд» 33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Спорт CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Музыка Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.

Политика Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.