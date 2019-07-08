Армия и оружие
Две тысячи военных приняли участие в совместных учениях ВДВ и ВТАТК Звезда 08 июля в 12:01
Больше двух тысяч военнослужащих приняли участие в совместных летно-тактических учениях Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации. Самолеты Ил-76 взлетели с аэродромов «Крымск», «Краснодар» и «Армавир» на юге страны.
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Массовая выброска десанта прошла в Костромской и Ульяновской областях
Московский Комсомолец08 июля в 07:23
Более двух тысяч десантников и 40 самолетов ИЛ-76 участвуют в летно-тактических учениях
Общественное телевидение России08 июля в 05:16
Экипажи ВТА перебросили подразделения ВДВ из Краснодарского края под Кострому и Ульяновск
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 07:16, Вашингтон
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