Происшествия

На юге России пресечена деятельность собиравшей деньги для ИГ ячейкиRT на русском 02:09

На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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ФСБ пресекла деятельность «благотворительной организации», собравшей 10 млн для ИГ

Газета.Ru02:51

ФСБ утверждает, что на юге России обезврежена подпольная группа, которая финансировала «Исламское государство»

Эхо Москвы02:00

На юге России ФСБ обезвредила банду, финансировавшую террористов в Сирии

Вести.Ru02:18

ФСБ отчиталась об аресте сборщиков денег для ИГ

РБК02:07

ФСБ пресекла деятельность группы, финансировавшей террористов в Сирии

Ведомости02:28

ФСБ выявила ячейку, собиравшую средства для боевиков ИГ в Сирии

ТАСС01:50

УВД: в Челнах ликвидировали четыре ячейки экстремистских сообществ

Chelny-biz.ru18 января в 07:01
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Армия и оружие

Жертвами израильской атаки стали четверо сирийских военных

В Израиле утверждают, что атака стала ответом на попытку обстрела Голанских высот иранскими формировании с территории арабской республики.
Обновлено в 02:18
Общество

Власти Таганрога объяснили пособие в 47,5 руб. для многодетной матери

Ранее стало известно, что после полученного обращения от многодетной неполной малоимущей семьи управление соцзащиты Таганрога выделило ей пособие в размере 47,5 руб. Лисицкий отметил, что размер субсидии высчитывается по алгоритму, который был определен областным законом.
Обновлено в 03:00
Авто

Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами

Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва

Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
Обновлено в 02:29
Происшествия

На юге России пресечена деятельность собиравшей деньги для ИГ ячейки

На территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи пресечена деятельность управляемой с территории Сирии законспирированной ячейки, собиравшей деньги для «Исламского государства»*.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Магнитогорске силовики проверяют анонимное сообщение об угрозе теракта в больнице

Сотрудники правоохранительных органов в Магнитогорске проверяют поступившее сообщение о том, что в городской больнице № 1 может произойти теракт, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.
Обновлено в 02:49
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила авиаудар Израиля по аэропорту в Дамаске

Воздушная атака израильской авиации по аэропорту Дамаска была отражена в воскресенье системами ПВО Сирии.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

Торговым сетям хотят запретить перепродавать продукты, пишет Ъ

Как заявляют поставщики, проблема заключается в том, что крупные торговые сети получают от них скидки в размере 30–50% от стоимости поставки, а затем перепродают продукты оптом и мелким оптом.
Обновлено в 02:55
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Кино

Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна

Живший и работавший в США продюсер венгерского происхождения Эндрю Вайна умер в Будапеште в итоге длительной болезни.
Обновлено вчера в 11:20
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Обновлено в 00:34
Армия и оружие

В Балтийское море вошли два эсминца США

Российский Национальный центр управления обороной проинформировал, что в южную часть Балтийского моря вошли эсминцы американских ВМС "Грейвли" и "Портер".
Обновлено в 02:38
Политика

Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

Обновлено в 01:55
Экономика

Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто

Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт для молодежи «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 11:38
Общество

Портрет типичного магазинного вора составили в России

Согласно исследованию компании BIT, проанализировавшей 64,7 тыс. случаев краж в российских магазинах, 78% пойманных на таком преступлении являются мужчинами, около 60% — в возрасте от 18 до 35 лет.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Обновлено вчера в 21:34
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска

Только до конца января во всех дилерских центрах LADA действуют специальные условия на покупку автомобилей 2018 года выпуска.
Обновлено в 01:35
Кино

Фильм «Т-34» собрал более 2 млрд рублей

Обновлено вчера в 20:44
Экономика

Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 01:56
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Гаджеты

Apple вернула в продажу iPhone SE

Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Марий Эл

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Марий Эл 20 января.
Обновлено вчера в 08:52
Главное