Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбыLenta.ru 08:05
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
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Политика
Путин выразил недоумение зарплатами врачей
Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальный сектор (медицину, образование и т.д.). Глава государства отметил положительные изменение в здравоохранении, однако обратил внимание на первичное звено.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
В Подмосковье родились четверняшки
В семье из Балашихи грандиозное событие: 32-летняя мама Юлия родила сразу четверых деток – трех мальчиков и девочку.
Обновлено в 09:20
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
"Сотрудники линейного отдела МВД России на водном транспорте работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства столкновения двух теплоходов в районе канала им. Москвы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:25
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Экономика
Безработица в России снизилась до нового исторического минимума
Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.
Обновлено в 09:24
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 12:57
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил французскому президенту Эммануэлю Макрону санкциями.
Обновлено в 13:14
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара»
Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Политика
МИД прокомментировал обвинения Австрии в адрес россиянина Зайцева
В МИД России прокомментировали обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева.
Обновлено в 13:23
Политика
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.
Обновлено в 09:00
Политика
Суд впервые прекратил дело о неуважении к власти из‑за поста о Путине
Суд Котласа (Архангельская область) прекратил дело о неуважении к власти, которое завели на местного жителя Дмитрия Попперека из‑за постов в «ВКонтакте».
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Челябинске после крупного ДТП ограничили движение большегрузов
В Челябинске ограничили движение тяжеловесного крупногабаритного транспорта. С такой инициативой выступил врио губернатора Алексей Текслер.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Костроме неизвестные расстреляли машину предпринимателя
Неизвестные расстреляли машину предпринимателя в Костроме, заведено дело о покушении на убийство, сообщается на сайте регионального СУСК России.
Обновлено в 11:12
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
Обновлено вчера в 11:25
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10 получит систему Smart ISO
Обновлено в 02:45
Авто
Обновлен семиместный Ford Edge: планшет и версия ST
В Америке, Европе и многих других регионах мира кроссовер Ford Edge бывает исключительно с пятиместным салоном.
Обновлено в 09:41