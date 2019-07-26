Армия и оружие

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбыLenta.ru 08:05

Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
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