Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбы

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