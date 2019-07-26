Армия и оружие
На выставке Минобороны о войне в Сирии нашли кассетные бомбыLenta.ru 08:05
Минобороны России представило на выставке в парке «Патриот» кассетные бомбы, использование которых ранее отрицало. Об этом сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).
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Общество
Пятница стала самым теплым днем июля в Москве
Синоптики обещают, что в течение дня станет еще теплее. До этого температурный максимум месяца был установлен 22 июля - 26,1 градуса.
Обновлено в 05:02
Экономика
«Русал» во втором квартале 2019 года увеличил продажи алюминия на 20%
Объём продаж алюминия группой «Русал» во втором квартале 2019 года составил 1,1 млн тонн, что 20,8% превышает показатель первого квартала текущего года.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Игры
Тактическая стратегия о викингах Bad North получила «гигантское» бесплатное обновление
Обновлено в 08:24
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани»
В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест
Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:30
Экономика
Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%
Выручка сервиса для сравнения цен "Яндекс.Маркет" выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: "В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года".
Обновлено в 08:30
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Политика
Властелин Рады озвучил планы на рынок земли, медицину и пенсии
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал о планах его команды на рынок земли, медицину, образование и пенсии.
Обновлено в 06:28
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Политика
Кличко заявил, что не пойдёт на допрос в ГБР
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что его вызвали в Государственное бюро расследований (ГБР), но сообщил, что он туда не пойдёт.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои
Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.
Обновлено в 07:13
Спорт
Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира
Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:29
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Космос
Космонавт Савицкая считает, что поселения на Луне не нужны
Исследования Луны можно проводить без строительства постоянных поселений на естественном спутнике Земли, рассказала в интервью ТАСС советский космонавт, в настоящее время заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Светлана Савицкая.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Хоккеист скончался после жестокой драки у бара в Тамбове
Обновлено в 06:34
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Политика
Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено в 07:24
Экономика
В России могут подорожать сладости
Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 01:42
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Политика
В России впервые прекращено дело о неуважении к власти
Котласский горсуд в Архангельской области впервые прекратил дело о неуважении к власти о комментарии в адрес Путина.
Обновлено в 08:30
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол
«СКА-Хабаровск» усилился другом Неймара из Бразилии
Обновлено в 05:49
Происшествия
Иранский корабль, потерпевший аварию у берегов Азербайджана, затонул
Затонул иранский грузовой корабль, потерпевший ранее аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.
Обновлено в 08:47