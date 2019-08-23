Финансы
На выходные и понедельник официальный курс евро снизился на 21 копейкуМонаВиста 07:11
Эксперты отмечают, что ЦБ искусственно завысил курс доллара - американская валюта должна быть дешевле минимум на 2-3 копейки. В курс рубля сейчас заложено боле существенное снижение цен на нефть, кроме того, игроки рынка увлеклись закладыванием санкционных дисконтов.
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