Финансы

На выходные и понедельник официальный курс евро снизился на 21 копейкуМонаВиста 07:11

Эксперты отмечают, что ЦБ искусственно завысил курс доллара - американская валюта должна быть дешевле минимум на 2-3 копейки. В курс рубля сейчас заложено боле существенное снижение цен на нефть, кроме того, игроки рынка увлеклись закладыванием санкционных дисконтов.
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Официальный курс евро снизился на 21 копейку

Газета.Ru07:01

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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку

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