Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателейРБК 10:03

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны. Согласно последним опубликованным данным, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.
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На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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