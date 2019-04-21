Политика
На выборы президента Украины пришла почти половина избирателейРБК 10:03
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны. Согласно последним опубликованным данным, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.
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