На выборы президента Украины пришла почти половина избирателейРБК 10:03

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обновила данные по явке избирателей на второй тур выборов президента страны. Согласно последним опубликованным данным, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

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