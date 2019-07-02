Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН. Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.

На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации Януковича

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