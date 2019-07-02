Политика

На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации ЯнуковичаРИА Новости 07:53

5 фото
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН. Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦИК зарегистрировал экс-главу администрации Януковича на выборы в Раду

Аргументы и Факты10:03

Разыскиваемого СБУ соратника Януковича пустили на выборы

Lenta.ru09:32

ЦИК Украины зарегистрировала главу администрации Януковича кандидатом в депутаты

РЕН ТВ07:03

ЦИК Украины зарегистрировал кандидатом экс-главу администрации Януковича

Московский Комсомолец08:13

На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации Януковича

РИА Новости07:53

Клюева зарегистрировали кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

Украина.ру07:14

Соратника Януковича зарегистрировали на выборах в Раду

Rambler News Service08:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Футбол

Зе Луиш покинул московский «Спартак»

Обновлено в 07:44
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Обновлено в 17:27
Политика

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
Обновлено в 17:34
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

На границе с Украиной найден танк КВ с погибшим экипажем

В Ростовской области поисковики Российского военно-исторического общества и объединения «Миус-Фронт» обнаружили остатки советского тяжелого танка КВ-1 с членами экипажа.
Обновлено в 20:22
Происшествия

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта на юге Москвы

Мужчина госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек

Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

Малейшая инфекция могла привести к смерти пациентки. Пересадка костного мозга оказалась единственным способом спасти Лавгроув жизнь.
Обновлено в 19:02
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено в 18:30
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции

Обновлено в 10:57
Происшествия

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено в 20:17
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Наука

Российско-китайская экспедиция в Арктику запланирована на 2020 год

Летом 2020 года состоится совместная российско-китайская экспедиция в Арктику.
Обновлено в 20:09
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Политика

На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Происшествия

В столице Туниса прогремел мощный взрыв

Обновлено в 18:28
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Футбол

Агуэро с первых минут начнет матч с Бразилией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с первых минут сыграет против Бразилии в матче 1/2 финала Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Хабаровске двое детей травмировались на карусели

Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Хоккей

Защитник СКА подписал контракт с «Сан-Хосе»

21-летний хоккеист питерского СКА подписал с "акулами" стандартный контракт новичка.
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24

Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Петрович Клюев
Украинский политик
Украинский политик, трижды занимавший пост вице-премьера страны. Народный депутат Украины IV-VI созывов. С 14 февраля 2012 года по 24 января 2014 года секретарь СНБО, глава Администрации Президента Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Янукович
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель, премьер-министр и четвёртый президент Украины. На президентских выборах 2004 года во втором туре противостоял Виктору Ющенко.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное