Политика
На выборах в Раду зарегистрировали экс-главу администрации ЯнуковичаРИА Новости 07:53
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по решению суда зарегистрировала бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН. Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты.
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