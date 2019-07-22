Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в РадуREGNUM 03:49
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчёт голосов на досрочных выборах в Верховную раду Украины. В настоящее время уже обработано 100% электронных протоколов с избирательных участков, организованных за границей.
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с чего всё началось
В парламент также проходят еще четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича (12,88%), «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко (8,64%), ВО «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).Украина.ру03:34
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Политика
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В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
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Политика
РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
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Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения
Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.
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Энтузиаст перенёс Человека-паука в GTA: San Andreas
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Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Футбол
«Спартак» узнал соперника по третьему раунду Лиги Европы
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 08:29
Наука
Тибетцы оказались потомками денисовцев
Ученые предполагают, что это своеобразие анатомии стало результатом скрещивания далеких предков современных тибетцев с денисовскими людьми, обосновавшимися в Тибете значительно ранее.
Обновлено 19 июля в 20:02
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Показан второй внедорожник марки Genesis
Второй внедорожник марки был не так давно замечен на автовозе где-то в Корее.
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Москве на концерте Metallica задержали мужчину в федеральном розыске
Во время концерта группы Metallica в Москве полиция задержала мужчину, который находился в федеральном розыске.
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Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.
Обновлено в 06:08
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Экс-глава Антипинского НПЗ скрылся за границей
Экс-главу Антипинского НПЗ подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб. Обвинение ему намерены предъявить по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
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«Урал» интересуется защитником ЦСКА Черновым
Как стало известно «Чемпионату», екатеринбургский «Урал» заинтересован в защитнике ЦСКА Никите Чернове.
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева оформили официальный брак
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В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ
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