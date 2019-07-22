Политика

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосовНовости РуФокс 08:10

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила настолько меленькое число голосов, что это можно назвать полным провалом или курьезом. За нее проголосовали, в частности, восемь избирателей, передает «Громадське ТВ».
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Савченко на выборах в Раду поддержали восемь избирателей

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Lenta.ru03:24
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Надежда Савченко опозорилась на выборах в Раду

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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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