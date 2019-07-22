Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила настолько меленькое число голосов, что это можно назвать полным провалом или курьезом. За нее проголосовали, в частности, восемь избирателей, передает «Громадське ТВ».

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосов

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