Политика
На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосовНовости РуФокс 08:10
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила настолько меленькое число голосов, что это можно назвать полным провалом или курьезом. За нее проголосовали, в частности, восемь избирателей, передает «Громадське ТВ».
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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