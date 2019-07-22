Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосовГазета.Ru 02:18
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ". Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
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