Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосовГазета.Ru 02:18
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ". Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Политика
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