Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ". Согласно имеющейся информации, она выдвигалась от одномандатного избирательного округа №51 в Донецкой области.

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

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