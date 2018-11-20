с чего всё началось

Во втором туре выборов, состоявшемся 16 сентября, после обработки 95% бюллетеней уверенно лидировал Ищенко, однако после обработки 99% протоколов вдруг выяснилось, что с небольшим преимуществом победил кандидат от партии власти Тарасенко.

На выборах в Приморье побеждает административный ресурс

Политика Политика «Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока» График строительства продолжения «Турецкого потока» через Болгарию, Сербию и Венгрию позволит «Газпрому» уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

Армия и оружие Армия и оружие Умер начальник ГРУ Игорь Коробов "На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

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Политика Политика Косово ввело тариф в 100% на импорт товаров из Сербии и Боснии Власти частично признанной Республики Косово объявили о введении 100%-го тарифа на импорт всех товаров из Сербии и Боснии, сообщает AP.

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Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.

Политика Политика Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира.

Политика Политика США считают лучшим исходом возврат России к соблюдению ДРСМД Соединенные Штаты выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует стремление вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.

Политика Политика МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море Россия предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, говорится в заявлении МИД.

Политика Политика Медведев разрешил ввоз праворульных автомобилей без ЭРА-ГЛОНАСС Председатель правительства России Дмитрий Медведев разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Политика Политика Правительство передало «Ростеху» 92,3% акций ОАК Правительство России распорядилось передать госкорпорации «Ростех» находящиеся в федеральной собственности 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).