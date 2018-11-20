Политика
На выборах в Приморье побеждает административный ресурс
На выборах в Приморье побеждает административный ресурсРосбалтвчера в 03:17
Во втором туре выборов, состоявшемся 16 сентября, после обработки 95% бюллетеней уверенно лидировал Ищенко, однако после обработки 99% протоколов вдруг выяснилось, что с небольшим преимуществом победил кандидат от партии власти Тарасенко.
Росбалтвчера в 03:17
с чего всё началось
Приморское отделение «Единой России» (ЕР) помогло Андрею Ищенко пройти муниципальный фильтр в ходе избирательной компании по повторным выборам губернатора региона 16 декабря, сообщается на партийном сайте.Lenta.ru20 ноября в 01:42
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