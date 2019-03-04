Политика
На парламентских выборах в Эстонии победила оппозицияBFM.ru вчера в 23:15
На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей. Реформисты получат 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии.
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Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России
Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России
Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире
Обострение ситуации в регионе В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.
Обновлено в 00:47
Наука
Томаты оказались эффективным средством против развития рака
Обновлено в 00:28
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре
Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
Обновлено в 00:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу
Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине
Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат
Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Следовательница написала заявление об избиении полицейским
МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт
Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде
Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:53
Общество
Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз
Самый дорогой вывоз мусора Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек
Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам
Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика
Нефть дорожает на открытии торгов
Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.
Обновлено в 00:42
Политика
Россия отправила КНДР гуманитарную помощь
Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
«Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось
Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете в ТЦ
Обновлено в 00:03
Политика
Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей
Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера
Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт
РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы
Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан
По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины
По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.
Обновлено в 00:40
Общество
ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян
В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Нурмагомедов обратился к Кадырову
Обновлено вчера в 23:45