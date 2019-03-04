Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозицияBFM.ru вчера в 23:15

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей. Реформисты получат 34 мандата из 101 в парламенте Эстонии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Реформистская партия назвала возможный состав коалиции в Эстонии

RT на русском00:16

Побеждающая на выборах в Эстонии Партия реформ назвала возможный состав новой коалиции

ТАССвчера в 21:16

Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

РБКвчера в 19:42

Победившая на выборах в Эстонии партия назвала возможный состав коалиции

РИА Новостивчера в 20:11

На выборах в Эстонии победила оппозиция

Газета.Ruвчера в 18:29

Партия, победившая на выборах в Эстонии, назвала возможный состав коалиции

Росбалтвчера в 20:14

Выборы в Эстонии: праволиберальная Партия реформ обошла правящую

Вести.Ru00:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Экономика

Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Обострение ситуации в регионе В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.
Обновлено в 00:47
Наука

Томаты оказались эффективным средством против развития рака

Обновлено в 00:28
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре

Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
Обновлено в 00:25
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу

Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
Авто

Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат

Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:53
Общество

Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

Самый дорогой вывоз мусора Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам

Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

Нефть дорожает на открытии торгов

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.
Обновлено в 00:42
Политика

Россия отправила КНДР гуманитарную помощь

Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

«Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось

Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 15:31
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете в ТЦ

Обновлено в 00:03
Политика

Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей

Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины

По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.
Обновлено в 00:40
Общество

ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян

В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Нурмагомедов обратился к Кадырову

Обновлено вчера в 23:45
ещё по теме
Главное