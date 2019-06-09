Политика

Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента КазахстанаТАСС 14:21

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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