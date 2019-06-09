Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента КазахстанаТАСС 14:21
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
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Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
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Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
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Рыба-гроб задерживает дыхание под водой
Ученые нашли рыбу, которая задерживает дыхание под водой на несколько минут, сообщает Journal of Fish Biology.
Обновлено в 16:14
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Мбаппе намерен перейти в «Реал»
Форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе намерен перейти в Реал. На переходом в мадридский клуб работает отец Мбаппе.
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ЕС официально признал новое правительство Молдавии
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