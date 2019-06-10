Политика
На выборах президента Казахстана побеждает ТокаевRT на русском 01:47
На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов. Сообщается, что явка превысила 77%, проголосовали более 9 млн человек.
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«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
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Обновлено в 05:41
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Четыре машины МЧС ехали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию. Во время технической остановки в колонну врезалась фура.
Обновлено в 04:15
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В сети были опубликованы снимки обновленного Renault Duster.
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В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
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Парад ВМФ России пройдет между Благовещенским и Троицким мостами в Петербурге и в акватории Кронштадтского рейда.
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Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине
Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
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Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.
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Армия и оружие
Новая Зеландия завершит небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года
Новая Зеландия завершит свою небоевую миссию в Ираке в июне 2020 года, говорится в заявлении новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн, а также министра иностранных дел и министра обороны страны Уинстона Питерса и Рона Марка, опубликованном на сайте правительства страны.
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В компании высказались и насчёт PCIe 4.0.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
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В МГУ откроют 4 новых направления подготовки
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
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