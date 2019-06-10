Политика

На выборах президента Казахстана побеждает ТокаевRT на русском 01:47

На выборах президента Казахстана побеждает действующий глава государства, кандидат от партии «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, он набирает 70,76% голосов. Сообщается, что явка превысила 77%, проголосовали более 9 млн человек.
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Выборы президента Казахстана

РИА Новости02:35

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

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Токаев набирает более 70% голосов на выборах президента Казахстана

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Токаев победил на президентских выборах в Казахстане с 70,8% голосов

Интерфакс02:00

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ТАСС05:23

Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов

RT на русском02:11

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Газета.Ru02:02
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В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
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Происшествия

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В компании высказались и насчёт PCIe 4.0.
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Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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