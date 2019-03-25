Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04
Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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с чего всё началось
Координатор ЛДПР в Иркутской области: «Избиратели достойно отреагировали на попытки заставить их голосовать «как нужно»
Говоря о значении прошедших выборов мэра Усть-Илимска (четвертого по численности населения города в Иркутской области), координатор регионального отделения ЛДПР заявил: «Уверен, что результаты выборов в Усть-Илимске получат свое развитие на других выборах муниципального уровня в Иркутской области в сентябре».ИА Альтаирвчера в 19:44
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Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика
СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине
Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США
Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Единоборства
Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA
Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Футбол
Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»
Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
Общество
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
Обновлено в 09:48
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Энергетика
Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ
Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Общество
Минобрнауки получило эмблему с совой
Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе
Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»
Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Польше Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого было переоборудовано в торговый центр «Зимняя вишня».
Обновлено вчера в 18:21
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Интернет
Telegram позволил пользователям удалять частную переписку
Telegram включил поддержку нескольких аккаунтов и автозапуск видео читайте также Именно поэтому, пишет Дуров, с сегодняшнего дня пользователи Telegram могут удалить свои сообщения, отправленные в прошлом, причём удалятся они в этот момент и у собеседника.
Обновлено вчера в 23:31
Культура
Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее
Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу
25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Авто
Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%
Всего рынок грузовиков в России за два месяца вырос на 3% в годовом выражении, до 8,7 тыс. шт. Доля КамАЗа на рынке достигла 50%.
Обновлено в 04:04
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Футбол
Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны»
Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринский клуб сейчас сильнее «Барселоны».
Обновлено в 09:43
Политика
В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом
Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Экономика
ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона
Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Общество
Число безработных в России за неделю выросло на 0,4%
Численность безработных в России за неделю с 13 по 20 марта выросла на 0,4% — до 814,56 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 09:21
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41