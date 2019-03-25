Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04

Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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с чего всё началось

Координатор ЛДПР в Иркутской области: «Избиратели достойно отреагировали на попытки заставить их голосовать «как нужно»

Говоря о значении прошедших выборов мэра Усть-Илимска (четвертого по численности населения города в Иркутской области), координатор регионального отделения ЛДПР заявил: «Уверен, что результаты выборов в Усть-Илимске получат свое развитие на других выборах муниципального уровня в Иркутской области в сентябре».
ИА Альтаирвчера в 19:44

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Усть-илимский единоросс проиграл домохозяйке

Коммерсантъ09:33

Эксперты: жители Усть-Илимска выразили протест, избрав мэром домохозяйку от ЛДПР

ТАСС06:31

«Cоколы» Жириновского победили на выборах мэра Усть-Илимска

IrkutskMediaвчера в 20:20

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

Телеинформ04:48

«ЕР» и тыква, мышь и море, неистребимый оптимизм

ИА Альтаир06:01

Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска

Иркутск Сегоднявчера в 20:15

Усть-Илимск выбрал домохозяйку

ИрСити06:53
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Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом.
Обновлено в 06:30
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Например, погибшие командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный как Гиви (погиб в Макеевке 8 феврала 2017 года), и экс-глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, погибший от взрыва 31 августа прошлого года.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Обновлено в 06:45
Армия и оружие

У границ России пролетели три бомбардировщика ВВС США

Третий американский стратегический бомбардировщик пролетел вдоль границ Калининградской области 25 марта.
Обновлено в 11:20
Единоборства

Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA

Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом, - цитирует Корнилова Р-Спорт.
Обновлено в 09:23
Футбол

Бывший игрок «Рейнджерс»: «Джеррард и клуб унижали меня»

Нападающий Садик Умар, права на которого принадлежат «Роме», раскритиковал главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда за отношение к себе.
Обновлено в 07:13
Общество

Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях

Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы.
Обновлено в 09:48
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.
Обновлено в 06:16
Энергетика

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика

Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 08:07
Общество

Минобрнауки получило эмблему с совой

Министерство образования и науки России получило новый геральдический знак, на котором изображена сова.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»

Обновлено в 08:49
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Происшествия

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Польше Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого было переоборудовано в торговый центр «Зимняя вишня».
Обновлено вчера в 18:21
Общество

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Интернет

Telegram позволил пользователям удалять частную переписку

Telegram включил поддержку нескольких аккаунтов и автозапуск видео читайте также Именно поэтому, пишет Дуров, с сегодняшнего дня пользователи Telegram могут удалить свои сообщения, отправленные в прошлом, причём удалятся они в этот момент и у собеседника.
Обновлено вчера в 23:31
Культура

Мединский призвал отнестись с юмором к акции «МК» в Историческом музее

Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал отнестись с юмором к акции журналистов "Московского комсомольца" в Историческом музее, которые повесили лишний "экспонат", чтобы написать материал о проблемах защиты музейных ценностей.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу

25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Авто

Продажи КамАЗа за два месяца выросли на 23%

Всего рынок грузовиков в России за два месяца вырос на 3% в годовом выражении, до 8,7 тыс. шт. Доля КамАЗа на рынке достигла 50%.
Обновлено в 04:04
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Футбол

Пирло: «Ювентус» сильнее «Барселоны»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло считает, что туринский клуб сейчас сильнее «Барселоны».
Обновлено в 09:43
Политика

В Польше заявили, что не оспаривают роль СССР в победе над фашизмом

Польские власти не оспаривают роль СССР в победе над гитлеровской Германией, однако не считают необходимым приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября этого года.
Обновлено в 11:18
Экономика

ВТБ подключился к системе переводов ЦБ по номеру телефона

Клиентам ВТБ стали доступны переводы по номеру телефона на счета других банков через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено в 06:50
Общество

Число безработных в России за неделю выросло на 0,4%

Численность безработных в России за неделю с 13 по 20 марта выросла на 0,4% — до 814,56 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
Обновлено в 09:21
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
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