Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04

Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
Читать в источнике
с чего всё началось

Координатор ЛДПР в Иркутской области: «Избиратели достойно отреагировали на попытки заставить их голосовать «как нужно»

Говоря о значении прошедших выборов мэра Усть-Илимска (четвертого по численности населения города в Иркутской области), координатор регионального отделения ЛДПР заявил: «Уверен, что результаты выборов в Усть-Илимске получат свое развитие на других выборах муниципального уровня в Иркутской области в сентябре».
ИА Альтаирвчера в 19:44

Подробнее о событии

Партия власти готова работать «сколь угодно» с новым мэром Усть-Илимска

Коммерсантъ18:17

«Единая Россия» проиграла Усть-Илимск: эксперты объясняют победу домохозяйки от ЛДПР

ИА Альтаир12:06

«Cоколы» Жириновского победили на выборах мэра Усть-Илимска

IrkutskMediaвчера в 20:20

Усть-Илимск выбрал домохозяйку

ИрСити06:53

Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска

Иркутск Сегоднявчера в 20:15

Усть-Илимск встал под знамя либеральной демократии

Байкал24вчера в 16:55

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

Телеинформ04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 20:45, Ашберн
Политика

Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле

Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби

Бывшая подруга рэпера Тимати, тюменская модель Алена Шишкова примерила образ куклы Барби.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Общество

Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья

Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Политика

МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Культура

На развитие учреждений культуры Удмуртии выделят более 500 млн рублей

Удмуртия выделит на развитие учреждений культуры в 2019 году более 500 млн рублей.
Обновлено в 09:31
Наука

В Китае нашли древнейшего морского монстра

В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Политика

Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов

Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Культура

Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено в 18:52
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры

В Москве мужчина умер в квартире любовницы от передозировки виагры. Трагический инцидент произошел ночью марта 25 марта.
Обновлено в 08:10
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Общество

Кожемяко уволил очередного директора департамента

В понедельник в ходе заседания краевой администрации губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал имя нового директора департамента образования и науки, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 04:03
Игры

За $20 000 продают прототип PlayStation Vita

Обновлено в 15:47
Политика

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Политика

Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Дочь Тома Круза выросла его точной копией

Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.
Обновлено в 20:00
Футбол

Подольски провел поединок с легендарным сумоистом

Немецкий нападающий японского клуба «Виссел Кобе» Лукас Подольски принял участие в поединке по правилам сумо.
Обновлено в 13:07
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Экономика

На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с журналистами заявил, что в строительство космодрома Восточный в Амурской области за все время вложили 91,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:34
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Технологии

Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай

Обновлено в 07:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное