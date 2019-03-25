Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04

Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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«Cоколы» Жириновского победили на выборах мэра Усть-Илимска

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«Единая Россия» проиграла Усть-Илимск: эксперты объясняют победу домохозяйки от ЛДПР

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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

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Усть-Илимск выбрал домохозяйку

ИрСити06:53

Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска

Иркутск Сегоднявчера в 20:15

Усть-Илимск встал под знамя либеральной демократии

Байкал24вчера в 16:55

Усть-илимский единоросс проиграл домохозяйке

Коммерсантъ09:33
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Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

У пользователей Telegram появилась возможность удалять все сообщения, когда-либо отправленные в приватных чатах.
Обновлено в 09:11
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Биатлонистка Дальмайер заявила о возможном завершении карьеры

Обновлено в 14:41
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Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис и кредитную карту

Кроме того, Apple представила еще два сервиса – подписки на новости и журналы Apple News+, а также подписки на игры – Apple Arcade.
Обновлено в 14:17
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

У российских военных появится свой мобильный оператор

Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами

Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Политика

Белый дом прокомментировал выводы Минюста по докладу Мюллера

Белый дом назвал выводы Министерства юстиции США по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» полным оправданием американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн

Обновлено в 04:08
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено вчера в 10:26
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Происшествия

В Венесуэле снова отключилось электричество

Ранее в марте в Венесуэле уже было зафиксировано отключение электроэнергии, в результате которого без света осталась почти вся территория страны.
Обновлено в 14:42
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене

Обновлено в 13:20
Политика

Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах

Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Спорт

М. Фуркад: во время гонок порой хочется послать всё куда подальше

Признаю, во время гонок порой хочется послать всё куда подальше. Но никогда всерьёз не задумывался о том, чтобы прекратить выступать.
Обновлено в 14:43
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Общество

В Минске задержали участников Дня воли

Обновлено в 13:02
Футбол

Франция — Исландия 1:0 (1-й тайм)

В составе Франции с первых минут на поле выйдут нападающий Килиан Мбаппе и форвард Оливье Жиру.
Обновлено в 14:34
Общество

Реставрация залов Музея современной истории России завершилась

В понедельник, 25 марта, в столице прошла церемония, посвященная завершению реставрационных работ залов Музея современной истории Москвы.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и игнорировал Настю Каменских

Вокалистка стала победительницей в номинации «Лучший эстрадный хит». Жюри оценило ее песню «Тримай», вышедшую весной прошлого года.
Обновлено в 16:00
Политика

Албания отменит визы для россиян

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
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