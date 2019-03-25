Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04
Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Игры
Daedalic анонсировала игру по «Властелину колец» про Голлума
Обновлено в 12:27
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Космос
Израильский лунный зонд показал восход Солнца над Землей
Команда миссии первого израильского посадочного лунного аппарата показала ряд снимков нашей планеты и анимацию восхода Солнца над Землей.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Обновлено в 17:39
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Волгоградское здравоохранение переходит на «бережливое производство»
Всего в ближайшие пять лет в региональном здравоохранении реализуют 42 основных проекта – губернатор Андрей Бочаров недавно представил ключевые из них президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой в этой работе.
Обновлено в 13:43
Футбол
Названа дата рассмотрения апелляции «Челси» по запрету на трансферы
Стало известно, когда рассмотрят протест лондонского "Челси" против годового запрета трансферов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Израиль атаковал офис лидера ХАМАС в секторе Газа
ВВС Израиля нанесли удар по офису лидера движения ХАМАС Исмаила Хании в Газе, 25 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:34
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Общество
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Футбол
Андрей Шевченко: Сегодня самое главное для нас - это результат
Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нашу команду - это помогло футболистам бороться.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
США ответят России «технологией будущего»
Обновлено в 17:22
Кино
Умер сценарист и режиссер Ларри Коэн
Обновлено в 04:08
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Музыка
Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
Обновлено в 07:25
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53