Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04
Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.
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с чего всё началось
Уже утром ТИК разместила на сайте окончательные результаты голосования: 44,04% (9150) у Анны Щекиной, 37,3% голосов (7750 человек) — у Сергея Зацепина.Коммерсантъ09:33
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Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Политика
Албания отменит визы для россиян
Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Авто
Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео
В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.
Обновлено в 11:18
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Культура
Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»
Алла Михеева принимала участие в одном из сезонов шоу в 2014 году в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым и даже вошла в тройку призеров.
Обновлено в 05:42
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Двух российских актеров не пустили на Украину
В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.
Обновлено в 09:09
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Спорт
Фигурное катание, чемпионат мира: Тутберидзе рассказала о Медведевой
На чемпионате мира в Японии Загитова и Медведева впервые после Олимпийских игр в Корее вместе взошли на пьедестал почёта, спели гимн России, обнялись.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Футбол
Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину
Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США
Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
Прототип PlayStation Vita продают за $20 000
На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.
Обновлено в 09:50
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Песков оценил отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой
Без участия России любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными, сказал представитель Кремля.
Обновлено в 06:49
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Наука
В Китае нашли древнейшего морского монстра
В Китае обнаружили окаменелости морского «монстра», жившего 518 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Анна Бузова не полетела с сестрой отмечать день рождения мамы
Анна поздравила маму с днем рождения, но пока именинница отдыхала в Испании со старшей дочерью, ее младшая наследница проводила время в компании своего папы (родители Ольги и Анны давно живут порознь).
Обновлено в 09:11