На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйкаРИА Новости 09:04

с чего всё началось

Политологи считают, что победу 28-летней домохозяйки Анны Щекиной во многом обеспечило обещание в случае победы назначить Дубаса заместителем мэра. На одном из предвыборных плакатов Щекина изображена вместе с Дубасом.

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Политика Албания отменит визы для россиян Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Авто Новые кроссоверы BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа В Сеть попали снимки «заряженных» кроссоверов без камуфляжа, которые были сделаны на сборочном конвейере баварской марки.

Армия и оружие Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Хоккей Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Культура Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети» Алла Михеева принимала участие в одном из сезонов шоу в 2014 году в паре с олимпийским чемпионом Максимом Марининым и даже вошла в тройку призеров.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия Склад с горючим загорелся в Чехове Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.

Политика Двух российских актеров не пустили на Украину В пресс-службе госпогранслужбы Украины заявили, что пограничники не пропустили двух актеров, которые являются гражданами России, на Украину.

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Футбол «Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

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Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Футбол Валитова: врачи «Зенита» не получили разрешение на визит к Кокорину Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что клубные врачи не получили разрешение посетить футболиста в СИЗО.

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Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

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