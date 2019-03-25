Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйкаRT на русском 01:41

Анна Щёкина, 28-летняя домохозяйка из Иркутской области, выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. Предварительные итоги голосования представлены в системе ГАС «Выборы».
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Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

Телеинформ04:48

На досрочных выборах мэра Усть-Илимска победу одержала Анна Щекина от ЛДПР

НИА-Байкал02:58

Домохозяйка, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

Интерфакс - Россиявчера в 22:50

Усть-Илимск выбрал домохозяйку

ИрСити06:53

Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска

Иркутск Сегоднявчера в 20:15

Победу на выборах мэра Усть-Илимска одержала Анна Щекина от ЛДПР

Сибирские Новостивчера в 21:43

В Усть-Илимске 24 марта пройдут досрочные выборы мэра

Твой Иркутск22 марта в 08:08
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Авто

Infiniti начала онлайн-продажи автомобилей в России

Обновлено в 07:32
Происшествия

Основной владелец ТЦ «Зимняя вишня» за год стал богаче на $50 млн

Обновлено в 06:02
Экономика

«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%

С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова

Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 08:09
Кино

Бондарчук призвал освободить Серебренникова

"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Политика

Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса.
Обновлено в 05:33
Общество

RT публикует «Рейтинг травли» медиаперсон

Ольга Скабеева (коэффициент негатива — 41,4%), журналист телеканала "Россия 1" Первый выпуск "Рейтинга травли" возглавила телеведущая Ольга Скабеева — коэффициент негатива в адрес журналистки перевалил за 40%.
Обновлено в 07:03
Политика

Матвиенко предложила использовать труд заключенных в госзаказах

Заключенные должны быть обеспечены необходимой спецодеждой, индивидуальными средствами защиты и нормальным режимом труда.
Обновлено в 07:46
Политика

Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах

Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Космос

В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»

Обновлено в 00:25
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Политика

Экс-сотрудник СБУ сообщил о работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после событий на майдане начал работать на российские спецслужбы, передает «РИА Новости».
Обновлено в 05:51
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Общество

ФСИН предлагает привлечь осужденных к сортировке мусора

Считаем целесообразным включить в региональные программы субъектов федерации мероприятия по привлечению осуждённых к работам по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов с учетом того, что свободных трудовых ресурсов в колониях-поселениях составляет около 8 тысяч осужденных", - сказал Корниенко на парламентских слушаниях по вопросу обеспечения государственными и муниципальными заказами учреждения уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 06:50
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Технологии

Недельный тур на «Титаник» обойдется в 168 тысяч долларов

Как сообщает канадское издание Global News, стоимость путешествия на подводной лодке "Titan" составляет "заоблачную" сумму - чуть более 168 000 долларов для одного пассажира.
Обновлено в 08:05
Политика

Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев

Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Экономика

Беглов не позволит дальше кормить Петербург «цифрами и картинками»

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал закончить кормить горожан «красивыми картинками и цифрами» о социально-экономическом развитии города.
Обновлено в 05:00
Происшествия

У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы

Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Спорт

Йоханнес Бё получил рекордные в истории биатлона призовые

Обновлено в 04:20
Политика

Нетаньяху прерывает визит в США из-за обстрела Израиля из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прерывает визит в США и возвращается на родину.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»

Обновлено вчера в 19:12
Кино

Фильм «Балканский рубеж» стал лидером российского проката

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП в Москве

Обновлено в 08:07
Происшествия

Силовики изъяли гранату, найденную на Казанском вокзале в Москве

Силовики изъяли обнаруженную на Казанском вокзале в центре Москвы боевую гранату, по предварительным данным, боеприпас был без взрывателя, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:03
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