Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйкаRT на русском 01:41
Анна Щёкина, 28-летняя домохозяйка из Иркутской области, выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. Предварительные итоги голосования представлены в системе ГАС «Выборы».
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Домохозяйка, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска
Интерфакс - Россиявчера в 22:50
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