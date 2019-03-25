Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПРКоммерсантъ вчера в 13:05

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. По данным ГАС «Выборы», у нее 43,9% голосов избирателей, у единоросса председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина только 37,3%.
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Сенсация в Усть-Илимске: победу на выборах мэра 24 марта одержала молодая домохозяйка из ЛДПР

Телеинформвчера в 22:07

На досрочных выборах мэра Усть-Илимска победу одержала Анна Щекина от ЛДПР

НИА-Байкал02:58

В Усть-Илимске 24 марта пройдут досрочные выборы мэра

Твой Иркутск22 марта в 08:08

Анна Щекина победила на выборах мэра Усть-Илимска

Иркутск Сегоднявчера в 20:15

Победу на выборах мэра Усть-Илимска одержала Анна Щекина от ЛДПР

Сибирские Новостивчера в 21:43

«Единая Россия» назвала победу ЛДПР на выборах мэра Усть-Илимска протестом ради протеста

ИрСити00:35

Домохозяйка, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

Интерфакс - Россиявчера в 22:50
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Происшествия

В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки

По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Общество

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике

Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое была размещено в сети Интернет в одной из социальный сетей.
Обновлено в 00:11
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Китай запрещает рыболовство в верхнем течении Иртыша

Чёрный Иртыш – верхнее течение Иртыша, которое берёт начало в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и затем впадает в озеро Зайсан на территории Казахстана.
Обновлено в 02:47
Политика

Украине предрекли экологическую катастрофу

Экологическая катастрофа может наступить на Украине через 25 лет — страна рискует остаться без питьевой воды.
Обновлено вчера в 19:48
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал Максима Галкина бездарным

Обновлено вчера в 05:27
Политика

На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
Обновлено в 02:09
Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Политика

S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

BMW X6 за 8,5 млн рублей угнали у безработного жителя Москвы

Обновлено в 01:57
Политика

Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Кемеровчане почтили память погибших в пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Названы самые культурные города России

Пять процентов пользователей звание самого культурного города страны отдали Ярославлю, три с половиной процента проголосовали за Екатеринбург.
Обновлено в 03:12
Общество

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая

"Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика

Козак обсудит с нефтяниками вопрос заморозки цен на топливо 26 марта

Вице-премьер России Дмитрий Козак 26 марта встретится с руководителями российских нефтяных компаний для того, чтобы обсудить, в частности, продление соглашения о стабилизации цен на топливо.
Обновлено в 03:44
Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Политика

Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов

Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Хоккей

Нападающий «Каролины» Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:55
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Спорт

Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира

Обновлено вчера в 10:49
Транспорт

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено вчера в 09:42
Здоровье

В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами

В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома

Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено вчера в 13:56
Теннис

Касаткина проиграла Винус Уильямс в третьем круге турнира в Майами

Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей

В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
Обновлено в 03:38
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