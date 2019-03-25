Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПРКоммерсантъ вчера в 13:05
В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. По данным ГАС «Выборы», у нее 43,9% голосов избирателей, у единоросса председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина только 37,3%.
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Домохозяйка, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска
Интерфакс - Россиявчера в 22:50
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