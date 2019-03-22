На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПРКоммерсантъ 13:05

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. По данным ГАС «Выборы», у нее 43,9% голосов избирателей, у единоросса председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина только 37,3%.

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Культура Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.

Политика Принц Чарльз прибыл с историческим визитом на Кубу Принц Уэльский Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской Камиллой прибыли с историческим визитом на Кубу в рамках тура по странам Карибского бассейна.

Происшествия Потерпевший бедствие паром Viking Sky прибыл в порт в Молде Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, прибыл в порт норвежского города Молде, сообщает телекомпания NRK.

Происшествия Врач и два железнодорожника осуждены за схему со взятками в Забайкалье Вынесен приговор врачу-терапевту узловой поликлиники в Шилке, а также двум работникам местной железнодорожной станции, которые за взятки занимались оформлением сотрудникам ОАО «РЖД» листов временной нетрудоспособности и заключений медкомиссии.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Армия и оружие Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием Украинская армия при необходимости "умело воспользуется смертоносным для врага оружием".

Общество Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Спорт Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье В тексте Тутберидзе впервые откровенно рассказала о личной трагедии, которая постигла ее во время Олимпиады в 2018 году.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Политика Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй окинуть свой пост. Об этом говорится за первой полосе номера за 24 марта.

Политика Вице-премьер Забайкалья Новиченко ушел в отставку Вице-премьер, министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко ушел в отставку.

Хоккей Гол Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем» Хозяева проигрывали после первого периода, но свели основное время вничью и выиграли в овертайме за счет гола россиянина Андрея Свечникова – 2:1. После того, как канадец Байрон на 14-й минуте открыл счет, игра пошла по сценарию "Канадиенс".

Политика Румыния решила перенести посольство в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Экономика «Коммерсантъ» узнал параметры новых специнвестконтрактов Параметры нового режима специнвестконтрактов (СПИК 2.0) окончательно согласованы, правительство должно одобрить их 28 марта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Шоу-бизнес Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы Лиза Триандафилиди сегодня сообщила новость, которая ошарашила ее поклонников — она разводится после четырех месяцев замужества.

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело по продаже незаконного кислорода Возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам, содержащим признаки преступления по статье «незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере».

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Политика В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Экономика Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».

Общество Dagens Nyheter (Швеция): cколько секса полагается человеку? (Dagens Nyheter) Почти год назад молодой человек по имени Алек Минассян (Alek Minassian) в Торонто насмерть задавил грузовиком восемь женщин и двоих мужчин.