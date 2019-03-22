Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПРКоммерсантъ вчера в 13:05

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. По данным ГАС «Выборы», у нее 43,9% голосов избирателей, у единоросса председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина только 37,3%.
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Сенсация в Усть-Илимске: победу на выборах мэра 24 марта одержала молодая домохозяйка из ЛДПР

Телеинформвчера в 22:07

Домохозяйка, выдвинутая ЛДПР, победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

Интерфакс - Россиявчера в 22:50

«Единая Россия» назвала победу ЛДПР на выборах мэра Усть-Илимска протестом ради протеста

ИрСити00:35

Победу на выборах мэра Усть-Илимска одержала Анна Щекина от ЛДПР

Сибирские Новостивчера в 21:43

Молодая домохозяйка на выборах мэра Усть-Илимска разгромила высокопоставленного единороса

ИА Альтаирвчера в 22:25

В Усть-Илимске 24 марта пройдут досрочные выборы мэра

Твой Иркутск22 марта в 08:08

Досрочные выборы мэра Усть-Илимска пройдут 24 марта

НИА-Байкал22 марта в 03:19
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Путешествия

Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам

Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Происшествия

На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле

Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Экономика

«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Александр Серов назвал тесты ДНК «фальсификациями»

Александр Серов считает «фальсификациями» все тесты ДНК, проведённые в целях попытки доказать родство с ним.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Происшествия

После ДТП на Песочной набережной спасают пострадавшего

Петербуржец уверяет, что в результате несчастного случая есть пострадавший – как минимум один.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Петербуржец попал в больницу с ожогами после ремонта в ванной

Вечером 24 марта из квартиры дома 9 по улице Ушинского в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 34-летнего неработающего мужчину с ожогами различных частей тела, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:44
Общество

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии

Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому

В итальянском городе Скандиано пятимесячный ребенок умер из-за того, что ему сделали процедуру обрезания на дому.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие

Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21

Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Спорт

Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Культура

Шнуров рассказал о планах заниматься живописью

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Музыка

Сергей Лазарев призвал не верить прогнозам на «Евровидение»

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту массового отравления

Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Обновлено в 02:11
Общество

Импорт детского питания в России оказался под угрозой

Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу

Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Армия и оружие

В Забайкалье начались масштабные военные учения

Около 10 тысяч военнослужащих Восточного военного округа отправились на полигон "Цугол" в Забайкальском крае для участия в учении под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко.
Обновлено в 00:47
Политика

Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра

Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено 23 марта в 10:15
Хоккей

Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Политика

Киселёв рассказал о призыве Путина

Киселев, рассказывая о выступлении Владимира Путина на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, интерпретировал слова президента как призыв «выдавливать из себя маленького Сталина» — реже сажать, реже использовать содержание под стражей как меру пресечения.
Обновлено в 01:28
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Рост или снижение: аналитики дали прогноз по акциям МОЭСК и МРСК Юга

«В среднем акции могут вырасти на 1,6%», – заключил аналитик. По его мнению, инвестиции в МРСК Юга могут окупиться в течение трех лет.
Обновлено вчера в 23:37
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