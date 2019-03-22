На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПРКоммерсантъ вчера в 13:05

В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. По данным ГАС «Выборы», у нее 43,9% голосов избирателей, у единоросса председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина только 37,3%.

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

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