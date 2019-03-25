Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единороссаРосбалт 01:26
В городе Усть-Илимске Иркутской области кандидат от партии власти уступил в борьбе за кресло мэра выдвиженке от ЛДПР Анне Щекиной.
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Уже утром ТИК разместила на сайте окончательные результаты голосования: 44,04% (9150) у Анны Щекиной, 37,3% голосов (7750 человек) — у Сергея Зацепина.Коммерсантъ09:33
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
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«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
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Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии
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Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»
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На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
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Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
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Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше
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В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
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Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
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Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Футбол
Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)
На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Авто
Buick LaCrosse выходит на китайский рынок
Американский бренд Buick, входящий в состав концерна GM, сокращает присутствие на домашнем рынке.
Обновлено в 10:00
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Футбол
Черногория — Англия 1:5
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.
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Политика
Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Авто
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Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Общество
Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань»
Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань» Президиум краевого суда отказал в иске новороссийцу и общественной организации «Правда потребителю!», требовавшим признать незаконной сделку по продаже перевалочной инфраструктуры ООО «Морской терминал „Тамань“» (МТТ).
Обновлено в 17:00