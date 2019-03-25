На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единороссаРосбалт 01:26

с чего всё началось

В городе Усть-Илимске Иркутской области кандидат от партии власти уступил в борьбе за кресло мэра выдвиженке от ЛДПР Анне Щекиной.

Политика Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.

Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

Происшествия Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии В столице Ингушетии Магасе сотрудники МВД проводят выемки документов в управлении Росреестра и фонде социального страхования.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Происшествия Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.

Общество Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.

Футбол Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм) На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Культура Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Авто Buick LaCrosse выходит на китайский рынок Американский бренд Buick, входящий в состав концерна GM, сокращает присутствие на домашнем рынке.

Общество Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Политика Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

Футбол Черногория — Англия 1:5 Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.

Политика Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.

Авто Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.

Общество Мощное потепление придет в Москву с 28 марта Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.

Происшествия Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.