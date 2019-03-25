Политика

На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единороссаРосбалт 01:26

В городе Усть-Илимске Иркутской области кандидат от партии власти уступил в борьбе за кресло мэра выдвиженке от ЛДПР Анне Щекиной.
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 окончательные результаты голосования: 44,04% (9150) у Анны Щекиной, 37,3% голосов (7750 человек) — у Сергея Зацепина.
Коммерсантъ09:33

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Усть-илимский единоросс проиграл домохозяйке

Коммерсантъ09:33

Обзор иркутской колумнистики и Facebook: Усть-Илимский Трамп, «труба» трубе и водокачка как предчувствие

Телеинформ04:48

«Единая Россия» проиграла Усть-Илимск: эксперты объясняют победу домохозяйки от ЛДПР

ИА Альтаир12:06

Эксперты: жители Усть-Илимска выразили протест, избрав мэром домохозяйку от ЛДПР

ТАСС06:31

Усть-Илимск выбрал домохозяйку

ИрСити06:53

Усть-Илимск встал под знамя либеральной демократии

Байкал24вчера в 16:55

«Cоколы» Жириновского победили на выборах мэра Усть-Илимска

IrkutskMediaвчера в 20:20
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Прозоров показал грамоту, которую получил за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", а также другие документы, подтверждающие его работу в СБУ.
Обновлено в 06:57
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Полиция провела обыски в Росреестре и фонде соцстрахования Ингушетии

В столице Ингушетии Магасе сотрудники МВД проводят выемки документов в управлении Росреестра и фонде социального страхования.
Обновлено в 14:46
Музыка

Шнуров рассказал о планах после распада «Ленинграда»

Обновлено в 07:25
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»

У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Происшествия

Сбежавший совладелец «Зимней вишни» задержан в Польше

В Польше задержали совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского, который скрылся от следствия, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Общество

Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Политика

Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео.
Обновлено в 11:16
Футбол

Португалия — Сербия 1:1 (2-й тайм)

На 29-й минуте отборочного матча ЧЕ-2020 между Португалией и Сербией нападающий хозяев Криштиану Роналду получил травму.
Обновлено в 16:55
Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Культура

Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста

Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Авто

Buick LaCrosse выходит на китайский рынок

Американский бренд Buick, входящий в состав концерна GM, сокращает присутствие на домашнем рынке.
Обновлено в 10:00
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Столтенберг гарантировал Грузии членство в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Тбилиси заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Футбол

Черногория — Англия 1:5

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отборочного турнира Евро-2020 против сборной Черногории, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 12:48
Политика

Депутат Рады рассказал, как решить экономические проблемы Украины

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что экспорт товаров в Россию решит экономические проблемы на Украине.
Обновлено в 16:16
Авто

Рассекречен первый кроссовер Geely на платформе Volvo

Купеобразный кроссовер Xingyue первым среди прочих автомобилей бренда получил новую модульную архитектуру Volvo.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Российские военные высадились в Венесуэле

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Общество

Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань»

Суд не нашел угрозы экологии в перевалке морского терминала «Тамань» Президиум краевого суда отказал в иске новороссийцу и общественной организации «Правда потребителю!», требовавшим признать незаконной сделку по продаже перевалочной инфраструктуры ООО «Морской терминал „Тамань“» (МТТ).
Обновлено в 17:00
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Обновлено в 14:08
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