На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции ИмамоглуВести.Ru 15:15

с чего всё началось

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24". По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу".

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

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