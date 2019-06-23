Политика
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции ИмамоглуВести.Ru вчера в 15:15
На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, передает канал "Россия 24". По данным Центризбиркома, он получает около 54% голосов. Его соперник, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым уже признал поражение, поздравил оппонента и пожелал ему "хорошо служить Стамбулу".
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Президент выразил надежду на то, что результаты выборов пойдут городу на пользу, а также отметил, что это была воля народа, написал на своей странице в Twitter Эрдоган.Известиявчера в 15:08
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Президент Турции поздравил оппозицию с победой на повторных выборах мэра Стамбула
Говорит Москвавчера в 15:52
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Власти Китая надеются на конструктивные шаги ряда стран по укреплению открытой глобальной экономики и реформированию Всемирной торговой организации (ВТО) на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Осаке ради борьбы с усиливающимся в мире протекционизмом.
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