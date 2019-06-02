Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировалиИзвестия 16:45
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали. Менее чем за сутки после скандальной выходки число подписчиков девушки увеличилось с нескольких сотен тысяч до 2,5 млн.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:55, Ашберн
Экономика
Темпы роста производства мяса в России в этом году могут оказаться самыми низкими за последние десять лет
Как пишет газета «КоммерсантЪ», причина в том, что внутренний рынок уже достиг насыщения.
Обновлено в 20:06
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Космос
NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено 31 мая в 14:58
Происшествия
Миссия ООН осудила полицию Косова за чрезмерное применение силы
Специальное подразделение полиции непризнанного Косова применило "чрезмерную" силу во время вторжения на сербскую территорию 28 мая.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Музыка
Леди Гага упала во время выступления
Американская певица Леди Гага едва не упала во время выступления в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России
Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Футбол
«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов
"Ливерпуль" сегодня, 2 июня, организует чемпионский парад в честь выигрыша Лиги чемпионов, сообщает BBC.
Обновлено в 05:32
Политика
Мэй высказалась о визите Трампа в Британию
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется укрепить взаимное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном.
Обновлено в 19:17
Спорт
Глава ОКР исключил возможность отстранения России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что российская команда примет участие в Играх в Токио.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Наука
Врачи будут превращать жир на животе в кубики пресса
Обновлено в 11:06
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Общество
Игорь Тальков выступил на митинге в Сыктывкаре против свалки на Шиесе
В резолюции митинга кроме требований решения проблем, касающихся Республики Коми, указано прекращение любых работ по возведению сооружений и объектов, связанных с намерением завоза на станцию Шиес московского мусора.
Обновлено в 09:00
Интернет
Google сообщил о перебоях в работе сервисов
Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, проблема наблюдается в востосточной части Соединенных Штатов, сообщает Google Cloud Platform.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Канаде разбился небольшой самолет
Обновлено в 19:38
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось
По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03