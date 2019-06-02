Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировалиИзвестия 16:45

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали. Менее чем за сутки после скандальной выходки число подписчиков девушки увеличилось с нескольких сотен тысяч до 2,5 млн.

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

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