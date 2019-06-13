Происшествия

На востоке Москвы горит Измайловский кремльТАСС 15:59

Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Пожар на рынке «Вернисаж» в Измайловском кремле полностью потушен

Интерфакс17:01

В Москве загорелось одно из зданий комплекса Измайловского кремля

РИА Новости16:06

Спасатели ликвидировали пожар на территории Измайловского кремля в Москве

ТАСС16:25

Пожар в одном из зданий Измайловского кремля ликвидирован на площади 50 кв. м

Агентство Москва16:32

В Москве загорелся Измайловский кремль

Коммерсантъ15:51

Названа причина пожара в Измайловском кремле

Вечерняя Москва17:11

Названа причина пожара в Измайловском кремле

Москва 2416:51
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Наука

Физики сгенерировали рекордно мощные импульсы терагерцового излучения

Ученые разработали новый метод генерации терагерцового излучения, который позволяет получать импульсы мощностью в 0,6 миллиджоулей, что на порядок больше предыдущих рекордов.
Обновлено в 15:07
Общество

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
Футбол

Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

Обновлено в 15:30
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Авто

Что делать, если потерял ключи от машины

Потеря ключей — достаточно распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
Обновлено в 16:02
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Футбол

Адвокат Кокорина дал оценку новому решению суда по делу футболиста

Обновлено в 11:21
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Культура

Вячеслав Бутусов удостоился звания заслуженного артиста России

Обновлено в 14:48
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес

В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Космос

Астрономы открыли новую невидимую галактику на окраине Млечного Пути

Американские астрономы открыли уникальную «темную галактику» на окраине Млечного Пути.
Обновлено в 10:09
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
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