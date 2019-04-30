Энергетика
На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцевНовый День 04:46
На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.
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Политика
Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Белоруссии.
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Происшествия
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице Венесуэлы
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы.
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Общество
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По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
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Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
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На выборах президента Украины победил Владимир Зеленский
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Общество
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Футбол
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«Барселона» отреагировала на слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который ранее заявил, что стадион испанского клуба «Камп Ноу» не является храмом футбола.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
Обновлено в 05:45
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения
Алла Пугачева поздравила своего бывшего мужа, Филиппа Киркорова, с днем рождения. Она посвятила этому событию пост в Instagram.
Обновлено в 04:30
Общество
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Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Гаджеты
Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте
По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
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Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
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Обновлено в 16:12
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Названы 10 самых популярных смартфонов в мире в 2018 году
В последней подвели итоги по продажам новых смартфонов на мировом и китайском рынках, а также рассказали о самых востребованных смартфонах за прошлый год.
Обновлено в 15:43
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Наука
Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Теннис
Шарапова: иногда ощущаю себя по-настоящему русской
Обновлено в 11:53