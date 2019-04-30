На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцевНовый День 04:46

На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.

На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцев

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