Энергетика
На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцевНовый День 04:46
На полное устранение всех последствий перекачки некачественной нефти из России, поставляемой в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба», потребуется несколько месяцев напряженной работы.
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