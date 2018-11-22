Происшествия

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей
Российская газета
13:11

На восстановление тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" потратят порядка 70 миллионов рублей. Специальная комиссия обнаружила на корабле 52 повреждения, которые он получил из-за аварии на плавательном доке на 72-м судоремонтном заводе в Росляково.
Российская газета13:11

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Стала известна стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова»

RT на русском11:13

Названа стоимость восстановления «Адмирала Кузнецова»

РИА Новости10:40

Авианосец «Адмирал Кузнецов» получил 52 повреждения, на ремонт которых потребуется 70 миллионов рублей

Эхо Москвы10:32

На восстановление «Адмирала Кузнецова» потратят 70 миллионов рублей

Российская газета13:11

«Адмирал Кузнецов» из-за ЧП с плавдоком получил повреждения на 70 млн рублей

Коммерсантъ10:01

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

ТАСС09:52

Судоремонтный завод выделит 5,2 млн руб. на обследование затонувшего дока

РБК10:07
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия

Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

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Задержан экс-начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев

Обновлено в 15:10
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В октябре ФСБ предотвратила несколько нападений на российские образовательные учреждения, заявил представитель ФСБ России Сергей Егоров.
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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Подмосковье подросток погиб под колесами электрички

Подчеркивается, что трагедия произошла в тот момент, когда подросток переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора на станции Истра Рижского направления и был сбит подъехавшим электропоездом.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Отравившийся «Новичком» полицейский рассказал о своем зараженном доме

Бэйли не знает, почему его не спас костюм химзащиты: «Я мог поправить мою маску для лица или очки, когда находился в доме, рукой, которая была в этом [веществе]».
Обновлено в 15:01
Происшествия

Источник. Водитель Соловчук спровоцировал конфликт с Мамаевым

ТАСС, сославшись на источник, знакомый с ситуацией сообщил, что водитель Соловчук первым оскорбил Мамаева и нанес ему удар.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое детей погибли в четверг при пожаре в частном доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Обновлено в 14:45
Происшествия

УФСБ провело обыски в миграционном центре в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Едином миграционном центре на улице Красного Текстильщика, 15, проводились оперативно-следственные действия, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по региону.
Обновлено в 14:49
Происшествия

В российских офисах производителя шин Bridgestone прошли обыски

Обыски прошли в российских офисах японского производителя шин Bridgestone по уголовному делу о неуплате налогов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийской таможни.
Обновлено в 14:58
Происшествия

СК начал проверку после гибели рабочего на стройке в Новой Москве

Следователи организовали проверку в связи с гибелью одного рабочего и травмированием ещё двоих из-за обрушения конструкций на стройке в Новой Москве.
Обновлено в 14:53
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Неизвестные расстреляли любительскую футбольную команду в Мексике

Неизвестные напали на футболистов любительской команды Taxi Express в мексиканском городе Саламанка, штат Гуанхуато.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Дубае россиянке выставили счет на 15 млн за умершую мать

Клиника в Дубае выставила россиянке счет на 15 млн рублей за умершую мать, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 14:56
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Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своём классе, спущен на воду в 1987 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
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