Армия и оружие

На вооружение спецназа России начал поступать автомат ШАК-12
REGNUM
00:54

На вооружение российского спецназа начал поступать автомат ШАК-12, заявил представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин. По его словам, новый автомат является очень специфичным, оружие не является массовым даже для спецподразделений.
REGNUM00:54

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На вооружение спецназа России начал поступать автомат ШАК-12

REGNUM00:54

Российский спецназ вооружили «супероружием», которым впечатлились американские СМИ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Спецназ России получит «супероружие»

Известиявчера в 22:11

Опережаем на ШАК. Российский спецназ вооружается новым автоматом

Вести.Ruвчера в 20:20

Спецназ РФ вооружили автоматом, который СМИ в США назвали «супероружием»

РЕН ТВвчера в 20:17

Российский спецназ вооружили автоматом, который NI назвал «супероружием»

РИА Новостивчера в 20:00

Спецназ России вооружили новейшим комплексом ШАК-12

News.ruвчера в 19:42
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Армия и оружие

Российские «Белые лебеди» 10 часов летали над Карибским морем

Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Смертоносность «Мертвой руки» России могла повыситься, пишут СМИ

Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

В США заявили о нехватке моряков в случае военной угрозы

В министерстве транспорта США заявили, что в случае военной угрозы государственному резервному флоту не хватит более 1,8 тыс. моряков.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Армия Украины разбогатеет на 300 единиц техники

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Показано видео взлета МиГ-35 на форсаже

По телевидению продемонстрировали кадры, на которых истребитель поколения 4++ МиГ-35 вертикально взлетает в режиме форсажа.
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

Сенат призвал Трампа прекратить поддержку Эр-Рияда в Йемене

Верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой призвала Дональда Трампа прекратить предоставление любой военной помощи арабской коалиции в Йемене, передает ТАСС.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Сегодня, благодаря выставке «Титаник: нерассказанная история», проходившей в Вашингтоне, стало известно, что поиски затонувшего лайнера были прикрытием для операции ВМС США, сообщает CBS.
Обновлено вчера в 12:34
Армия и оружие

Вертолеты РФ изучат район посадки «Союза МС-09» в Казахстане

Разведку района предполагаемой посадки космического корабля «Союз МС-09» в Казахстане проведут транспортно-боевые вертолеты Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) РФ.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Назван победитель боя между Су-57 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 является «атакующим хищником», тогда как американский F-35 Lightning II оказывается «крадущимся хищником», сообщил «Звезде» военный журналист Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

В США усомнились в ликвидации ядерного полигона КНДР

Ядерный полигон Пхунгери в Северной Корее не был полностью демонтирован, считают эксперты портала 38 North, который публикует материалы по КНДР.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 10:22
Армия и оружие

Брянские военные получили модернизированные танки Т-72Б3

В Брянской области военнослужащие танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в рамках Гособоронзаказа получили более двадцати модернизированных танков Т-72Б3.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Названо главное преимущество комплекса «Авангард»

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, которая оснащена планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

В ВВО состоялась комплексная тренировка подразделений радиотехниче-ских войск ПВО

С военнослужащими подразделений радиотехнических войск Восточного военного округа состоялась комплексная тренировка по мониторингу воздушного пространства в зоне ответственности округа.
Обновлено в 00:35
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