Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»Известия вчера в 22:09

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
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Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

RT на русском02:08

Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

ТК Звездавчера в 20:17

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Известиявчера в 22:09

Российские военные получили бригаду новейших реактивных систем

URA.Ruвчера в 22:09

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

РИА Новостивчера в 21:11

В российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»

Коммерсантъвчера в 20:55

Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Взгляд.рувчера в 22:28
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Общество

В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом

Обновлено в 04:22
Происшествия

Шварценеггер прокомментировал нападение на себя в ЮАР

71-летний американский актер, спортсмен и политик Арнольд Шварценеггер прокомментировал инцидент, имевший место сегодня чуть ранее.
Обновлено вчера в 12:20
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика

«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов

В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено вчера в 06:00
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Политика

Саакашвили дал Зеленскому странный совет по поводу отношений с Россией

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал совет новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу отношений с Россией.
Обновлено в 00:07
Общество

Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах

Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Здоровье

С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек

"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Гаджеты

Элегантный корпус Deepcool Matrexx 50 получил две стеклянные панели

Элегантная новинка получила две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм: они установлены спереди и сбоку.
Обновлено в 02:02
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Обновлено в 05:27
Политика

Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи

Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Музыка

Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат

В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка

Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года

Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.
Обновлено 17 мая в 18:39
Общество

Кровь и молитвы: как в 2014 году батальон «Леший» строил засаду в ЛНР

Обновлено в 05:21
Космос

Станция «Луна-25» доставит зарубежный аппарат на спутник Земли

Обновлено в 05:56
Происшествия

Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей супружеской пары в мире скончался в возрасте 108 лет, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 23:08
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Реактивная система залпового огня
Советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм. С декабря 2016 года началась замена РСЗО «Смерч» и РСЗО «Град» на РСЗО семейства «Торнадо», где боевые машины в целом сконструированы аналогично предшественникам, но оборудованы навигацией ГЛОНАСС и новой компьютеризированной системой управления огнем.
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Ракетное оружие
Комплекс вооружения, включающий многозарядную пусковую установку и реактивные снаряды, а также вспомогательные средства, такие, как транспортная или транспортно-заряжающая машины и другое оборудование. РСЗО относится к реактивному оружию, такие системы состоят на вооружении сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морских флотов многих стран.
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