Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»Известия вчера в 22:09
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
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В российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»
Коммерсантъвчера в 20:55
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