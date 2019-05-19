Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»Известия вчера в 22:09

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С». Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
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Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

RT на русском02:08

Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Взгляд.рувчера в 22:28

В российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»

Коммерсантъвчера в 20:55

Российские военные получили бригаду новейших реактивных систем

URA.Ruвчера в 22:09

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

РИА Новостивчера в 21:11

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Известиявчера в 22:09

Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

ТК Звездавчера в 20:17
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