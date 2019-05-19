Армия и оружие

Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армииРИА Новости вчера в 21:11

Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
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Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С»

RT на русском02:08

Первая бригада новейших «Торнадо-С» поставлена в войска

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На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

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Российские военные получили бригаду новейших реактивных систем

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Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии

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СМИ: в российскую армию поставлена первая бригада РСЗО нового поколения «Торнадо-С»

Коммерсантъвчера в 20:55

Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»

Взгляд.рувчера в 22:28
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Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

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Роспотребнадзор: Распространение ВИЧ в России удалось остановить

По итогам 2018 года темп прироста заражения ВИЧ-инфекцией оказался отрицательным: таким образом, можно говорить о том, что в России удалось остановить распространение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
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Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

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Происшествия

Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе

В результате погибли пять иностранных туристов, в том числе пилот, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
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Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
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Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

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Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

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Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
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Дерматолог о загаре: Солнечные лучи могут подорвать иммунитет и вызвать рак

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Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Локомотива» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
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