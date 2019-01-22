Общество

На воинский учет поставят по месту проживанияREGNUM 02:57

Законом возлагается обязанность на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, вставать на воинский учет по месту фактического проживания.
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Россияне смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Принятым законом на граждан, не имеющих регистрации по месту жительства или месту пребывания, возлагается обязанность вставать на воинский учет по месту их фактического проживания.
Государственная Дума РФ02:57

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Госдума разрешила вставать на воинский учет без регистрации

Газета.Ru05:37

Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживания

Известия04:26

Россияне смогут вставать на воинский учет по месту фактического проживания

Государственная Дума РФ02:57

Госдума приняла закон о постановке на воинский учёт по месту проживания

RT на русском03:20

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту проживания

РИА Новости03:08

Госдума приняла закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания

Агентство Москва02:58

Дума разрешила вставать на воинский учет по месту фактического проживания

РБК03:39
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Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта «Сургут — Москва»

В Югре силовики выясняют обстоятельства захвата самолёта авиакомпании «Сургут — Москва».
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Виторган и Богомолов не обращались в полицию после возможной драки

Ни актер Максим Виторган, ни режиссер Константин Богомолов не обращались в полицию с заявлениями о возможном конфликте.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров

Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Появилось видео с места посадки захваченного самолета Сургут–Москва

В Сети появилось видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный пассажиром самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут–Москва.
Обновлено в 07:39
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Происшествия

Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта

Обновлено в 06:54
Авто

Mercedes-Benz и BMW будут делать автомобили вместе

Эксперты предсказывают в связи с этим, что новые поколения семейств BMW 1 Series и Mercedes-Benz A-Class получат единую архитектуру и самые передовые системы автономного или полуавтономного управления, а партнеры по проекту смогут сэкономить в результате распределения усилий миллиарды евро.
Обновлено в 07:45
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Путин и Абэ начали переговоры в Кремле

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
Происшествия

Одна из пропавших в горах Урала туристок погибла

Обновлено в 06:53
Происшествия

«Аэрофлот» прервал молчание после захвата самолета

СМИ писали, что 22 января пассажир лайнера «Аэрофлота», летящего из Сургута в Москву, потребовал развернуть самолет в Афганистан.
Обновлено в 07:41
Экономика

MasterCard оштрафовали на 570 миллионов евро

Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterCard на 570 миллионов евро за нарушение законов о конкуренции.
Обновлено в 06:58
Наука

Таяние ледников Гренландии ускорилось в четыре раза

Таяние гренландских льдов с 2003 года ускорилось в четыре раза, выяснили ученые. В связи с этим повышается и уровень моря.
Обновлено в 07:27
Авто

Audi изменила ценники на свои автомобили в России

Обновлено в 01:26
Экономика

Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире

Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Спасенных в Черном море моряков в ближайшее время доставят в Керчь

Спасенных моряков и тела погибших в результате пожара на двух судах в Черном море в ближайшее время доставят в Керчь.
Обновлено в 01:13
Гаджеты

Инсайдеры назвали цены на линейку смартфонов Samsung Galaxy S10

Инсайдерами были названы европейские цены на все модели флагманских Samsung Galaxy S10, которые официально будут представлены 20 февраля.
Обновлено в 06:27
Общество

В Avon извинились перед женщинами за рекламу о целлюлите

Обновлено в 07:40
Происшествия

Подростки устроили массовое побоище в Твери

Биты у них подростки отобрали, а саму женщину и их дочерей — избили. 21 января другая группа подростков нашла этих троих подростков.
Обновлено в 08:01
Авто

Renault обновила ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный ситикар Twingo.
Обновлено в 06:38
Футбол

Адвокат Кокорина прокомментировала публикацию письма о «стаде баранов»

Обновлено в 06:49
Происшествия

Горящие в Черном море суда опасно накренились

Опасный крен зафиксирован на судах, горящих в Черном море в районе Керченского пролива.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля

В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля. Об этом 21 января сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

СК просит арестовать заочно двух фигурантов дела Шестуна

Следственный комитет РФ просит заочного ареста для объявленных ранее в розыск бывшего главы администрации поселка Большевик Московской области и гендиректора сети строительных магазинов "Браво" Бориса Криводубского и бизнесмена Сергея Самсонова - фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.
Обновлено в 07:31
Общество

Минтруд назвал самые востребованные профессии

В пресс-службе Министерства труда России заявили, что профессии в сфере бухгалтерского учета стали самыми востребованными в прошлом году, сообщает RT.
Обновлено в 01:11
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