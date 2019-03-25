Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрывГазета.Ru вчера в 22:34
Взрыв произошел на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран на японском острове Окинава, сообщает NHK. Уточняется, что на базе взорвался газовый баллон.
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Армия и оружие
Индия отказалась от покупки российских Су-35 и МиГ-35
Несколько недель назад представители российского оборонного ведомства заявили о том, что Индия готова приобрести крупную партию российских истребителей Су-35 и МиГ-35, однако, как оказалось, в Индии решили вообще не рассматривать покупку российских боевых самолётов, полагая, что какого-либо интереса они вообще не представляют.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое было совладельцем торгового центра «Зимняя вишня», Вячеслава Вишневского задержали в Польше.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
С начала 2019 года в России зафиксировано более 2000 лжеминирований
С начала 2019 года в России зафиксированы более 2 тыс. ложных сообщений о минировании различных объектов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в НАТО
Сербский лидер Александр Вучич в ходе церемонии в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году в Нише заявил, что Сербия не хочет членства в НАТО.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Запущенная из Газы ракета попала в дом в центре Израиля
Запущенная из сектора Газа ракета попала в дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля, сообщила в понедельник пресс-служба полиции округа Шарон.
Обновлено в 00:17
Политика
СМИ рассказали о влиянии Boeing на власти и регулирующие органы США
Связи корпорации Boeing в Вашингтоне помогли компании получить широкие полномочия от конгресса США и администрации Белого дома в сфере авиации.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
Из кофейной гущи создали электроды для аккумуляторов
Свойства электродов из кофейной гущи позволяют использовать их дольше других аккумуляторов на основе органических материалов, а значит, в целом они сократят энергопотребление.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено вчера в 16:38
Религия
Украинские полярники возьмут в Антарктиду копию томоса
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Неизвестный в приморском городе Находка ворвался в кафе с бензопилой
Полиция Приморья проводит проверку по видеозаписи, где неизвестный ворвался в одно из кафе города Находка и угрожал его посетителям бензопилой.
Обновлено в 00:48
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Синоптики обещали Екатеринбургу хмурую погоду и дожди с мокрым снегом
Еще одним неприятным сюрпризом станут дожди с мокрым снегом. Из-за этого на дорогах стоит опасаться гололедицы.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Мантуров рассказал о переговорах России и Индонезии по лайнеру МС-21
Россия ведет переговоры с Индонезией о покупке пассажирских лайнеров МС-21.
Обновлено в 00:22
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
По данным газеты, Чайка указывает на то, что договоры РЖД и Росжелдора с Росимуществом не соответствуют законодательству и позволяют Росжелдору «самоустраниться от осуществления эффективного контроля» — в документах не прописаны целевые показатели.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.
Обновлено вчера в 18:05
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Синоптики рассказали, каким будет лето в Алтайском крае
Июнь 2019 года В июне в южных приграничных районах Алтайского края ожидается небольшое увеличение количества осадков.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Назарбаев сказал Путину об отставке до публичного заявления
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Здоровье
В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО
В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
4-летний мальчик погиб на пожаре в Иркутском районе
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «врагам» смертоносным оружием
Обновлено вчера в 21:05