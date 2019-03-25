Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрывРБК вчера в 22:28
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на американскую военную полицию, а также телеканал NHK со ссылкой на Бюро обороны Окинавы.
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