Трехметрового морского дьявола даже прозвали Веснушкой. Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

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